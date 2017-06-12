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Dünya
Deutsche Welle

AİHM'den önemli KHK kararı

AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işine son verilen devlet memurlarını ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

12 Haziran 2017 14:17

Strasbourg Mahkemesi, işten çıkarılmalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine başvuran binlerce devlet memuruna bu yıl Ocak ayında 685 nolu KHK ile oluşturulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres gösterdi.

Bu Komisyonu KHK'larla işten çıkarılanlar için "iç hukuk yolu" olarak değerlendiren AİHM, bu yol tüketilmeden başvuruları değerlendiremeyeceğini belirtti.

Mahkeme bu kararı 1 Eylül 2016'da çıkarılan KHK ile işine son verilen Erzurum 1071 Malazgirt İlkokulu öğretmeni Gökhan Köksal tarafından yapılan dava başvurusunu inceleyerek aldı.

Köksal, işine son verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma, özel yaşama saygı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mahkemeler önünde etkin başvuru ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

AİHM'nin Köksal kararı, "öncü karar" olma özelliğine sahip. Mahkeme gündemindeki yaklaşık 20 bin benzer başvuru için emsal teşkil ediyor.

AİHM'nin önümüzdeki günlerde tüm bu başvuruculara benzer bir karar göndermesi bekleniyor. Bir diğer deyişle, bu kararla AİHM gündeminde Türkiye'ye karşı başvurularda önümüzdeki günlerden itibaren binlerce dava başvurusu birden düşecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Kayhan Karaca / Strasbourg

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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