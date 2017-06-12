AİHM'den önemli KHK kararı

Strasbourg Mahkemesi, işten çıkarılmalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine başvuran binlerce devlet memuruna bu yıl Ocak ayında 685 nolu KHK ile oluşturulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres gösterdi.

Bu Komisyonu KHK'larla işten çıkarılanlar için "iç hukuk yolu" olarak değerlendiren AİHM, bu yol tüketilmeden başvuruları değerlendiremeyeceğini belirtti.

Mahkeme bu kararı 1 Eylül 2016'da çıkarılan KHK ile işine son verilen Erzurum 1071 Malazgirt İlkokulu öğretmeni Gökhan Köksal tarafından yapılan dava başvurusunu inceleyerek aldı.

Köksal, işine son verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma, özel yaşama saygı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mahkemeler önünde etkin başvuru ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

AİHM'nin Köksal kararı, "öncü karar" olma özelliğine sahip. Mahkeme gündemindeki yaklaşık 20 bin benzer başvuru için emsal teşkil ediyor.

AİHM'nin önümüzdeki günlerde tüm bu başvuruculara benzer bir karar göndermesi bekleniyor. Bir diğer deyişle, bu kararla AİHM gündeminde Türkiye'ye karşı başvurularda önümüzdeki günlerden itibaren binlerce dava başvurusu birden düşecek.

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Kayhan Karaca / Strasbourg