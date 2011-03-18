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Dünya

AİHM'DEN OKULLARDA HAÇA İZİN STRASBOURG (A.A)

18 Mart 2011 19:26

-AİHM'DEN OKULLARDA HAÇA İZİN STRASBOURG (A.A) - 18.03.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) temyiz mahkemesi niteliğindeki büyük dairesi, okul binalarında ve dersliklerde çarmıha gerilmiş İsa figürleri ve haç işaretleri bulundurulmasına izin verdi. AİHM'in büyük dairesinin kararından sonra, daha önce din ve vicdan özgürlüğü ihlali olarak verilen karar iptal edilecek ve okullarda çarmıha gerilmiş İsa figürlerine ve haç işaretlerine tekrar izin verilecek. AİHM'in ilgili dairesinin 2009 yılında ihlal kararı vermesinin ardından, itirazda bulunan İtalya, başvuruyu büyük daireye getirmişti. AİHM'İN ilgili dairesi, İtalya'daki uygulamaya itiraz eden İtalyan vatandaşının talebini haklı bularak, sınıflarda çarmıha gerilmiş İsa ve haç figürlerinin bulunmasının, "ebeveynlerin çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme hakkını ihlal" ve "öğrencilerin din özgürlüğünü ihlal" niteliği taşıdığına hükmetmişti.

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