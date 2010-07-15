AİHM'den Öcalan'a kötü haber

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de yeniden yargılanmadığı gerekçesiyle Ankara'ya dava açmak için yaptığı başvuruyu reddetti.



Strasbourg Mahkemesi, Türkiye'nin Abdullah Öcalan'la ilgili AİHM hükümlerini yerine getirdiğini bildirdi.



Karar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargının yenilenmesine ilişkin maddeleriyle ilgili değişiklik tartışmalarını da doğrudan etkileyecek.



Abdullah Öcalan, AİHM'nin, hakkındaki 12 Mayıs 2005 tarihli kararına dayanarak, Türkiye'de yeniden yargılanmak için başvuruda bulunmuş, başvuruyu inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetmişti.



Bu karar sonrasında AİHM kararlarının uygulanmasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Ankara'nın AİHM hükümlerini yerine getirdiğini belirterek 14 Şubat 2007 tarihinde gündemindeki Abdullah Öcalan dosyasını kapattığını duyurmuştu.





Abdullah Öcalan, hakkındaki AİHM hükümleri çerçevesinde Türkiye'de yeniden yargılanmamış ve bu hükümlerin ulusal planda uygulanışı sırasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma düzenlememiş ve davayı ayrıntılı incelememiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddialarıyla 2007 yılında bir Ankara'ya karşı yeni bir dava başvurusunda bulunmuştu.



KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI





AİHM başvuruyu esastan incelemeye gerek görmeyerek, kendi verdiği kararların uygulanışının denetiminden sorumlu olmadığını, bu konuda yetkin organ olan Bakanlar Komitesi'nin Öcalan'ın yeniden yargılanmasına ilişkin kararını 2007 yılında vererek dosyayı kapattığını hatırlattı.

Mahkeme, yeniden yargılanma prosedürünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen adil yargılanma hakkı kapsamına girmediğini de kaydederek, Abdullah Öcalan'ın dava başvurusunu "kabul edilemez" ilan etti. Karar, Belçikalı yargıç Françoise Tulkens'in başkanlığındaki 7 yargıçlı AİHM İkinci Dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

AİHM'nin Abdullah Öcalan hakkında verdiği bu son kararın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargının yenilenmesine dair 311. maddesinin 2. bendinin değiştirilmesine ilişkin tartışmaları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Karar, "Abdullah Öcalan'a yeniden yargı yolu açılır" endişesiyle bugüne kadar değiştirilemeyen maddenin değiştirilmesi önündeki engelleri ortadan kaldırmış oluyor. Söz konusu madde değişmediğinden Ankara şu anda 208 AİHM kararını uygulayamıyor ve uygulayamadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde baskı görüyor.

AİHM gibi Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi de (CPT) geçen hafta açıkladığı bir raporda, Abdullah Öcalan'ın mevcut cezaevi koşulllarının Avrupa standartlarında olduğunu açıklamıştı. CPT'nin açıkladığı raporun, Abdullah Öcalan'ın "tecrit" koşullarını şikayet amacıyla Ankara'ya karşı açtığı diğer davada referans belge olması bekleniyor.