AİHM'den kritik karar

T24 - AİHM, Rumların mülkiyet sorunları için KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun geleceği hakkında kritik bir karara hazırlanıyor.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kıbrıslı Rumlar'ın Ankara'ya karşı Strasbourg'da açmak istedikleri binlerce mülkiyet davasının geleceği konusunda kritik bir karara hazırlanıyor.



Mahkeme, kendi önerisi doğrultusunda Rumların mülkiyet sorunları için KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) geleceği hakkında Strasbourg'da bir duruşma düzenleyecek.



AİHM, 2005 yılında açıkladığı bir kararda, Rumların mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulacak bir hukuk organını kabul edebileceği sinyali vermiş, bu sinyal üzerine kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Rumlar için etkin iç hukuk organı olup olmadığına 8 değişik Rum başvrusunu inceleyerek karar vereceğini duyurmuştu.



AİHM'nin yarınki duruşma sonrasında TMK'nın Rumlar için etkin iç hukuk yolu olduğuna hükmetmesi halinde, mahkeme gündeminde karara bağlanmayı bekleyen yaklaşık 1700 dava başvurusunun Kuzey Kıbrıs'a havale edilmesi gündeme gelecek.



Aksi yönde karar çıkması halinde ise Rumların başvuruları AİHM tarafından karara bağlanacak. Bu da TMK'nın işlerliğinin kalmayacağı ve Ankara'nın, AİHM'nin bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nde sıkıntılı günler yaşayacağı anlamına geliyor.



TMK, AİHM’nin Myra Ksenides-Arestis adlı Rum vatandaşının Ankara’ya karşı kazandığı mülkiyet davasındaki hükümler uyarınca 2005 yılında kurulmuş, çalışmalarına ise 17 Mart 2006 tarihinde başlamıştı.



Komisyon, Rumların taşınmazlarının iade, tazminat ve takasıyla ilgili talepleri inceleyip karara bağlıyor. Komisyonda, Avrupa Konseyi’nin eski genel sekreteri Daniel Tarschys ile Avrupa Konseyi eski genel sekreteri yardımcısı Hans Jörg Krüger de görev yapıyorlar.



Kıbrıs Rum Yönetimi, TMK’ya kurulduğu günden bu yana “yasadışı” olduğu iddiasıyla karşı çıkıyor. Kıbrıslı Rumların AİHM’de Ankara’ya karşı açtıkları davalarda müdahil taraf olan Rum Yönetimi, bu çerçevede Strasbourg Mahkemesine sunduğu görüşlerde TMK’nın sadece yoksul Rumları kandırmak için oluşturulmuş bir komisyon olduğunu savundu.