T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AİHM'den KHK kararı yok: OHAL Komisyonu'na başvurun

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu 'iç hukuk yollarını tüketmediği' gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre AİHM oy birliği ile aldığı kararda davacı öğretmen Köksal'ın 'iç hukuk yollarını tüketmediğine' hükmetti ve Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi.

Erzurum'da görev yapan Gökhan Köksal, 25 Temmuz 2016'da OHAL tedbirleri kapsamında açığa alınmıştı.

Gökhan Köksal, 1 Eylül 2016'da KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvrupaHakları Mahkemesi Kanun Hükmünde KararnameGökhan KöksalMahkeme Olağanüstü HalKomisyonuHakları MahkemesiKanun Hükmünde KararnameAnadolu AjansıAİHMKöksalOlağanüstü HalTemmuzOHALEylülKHK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24