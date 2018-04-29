AİHM'den KHK kararı yok: OHAL Komisyonu'na başvurun

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre AİHM oy birliği ile aldığı kararda davacı öğretmen Köksal'ın 'iç hukuk yollarını tüketmediğine' hükmetti ve Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi.

Erzurum'da görev yapan Gökhan Köksal, 25 Temmuz 2016'da OHAL tedbirleri kapsamında açığa alınmıştı.

Gökhan Köksal, 1 Eylül 2016'da KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştı.