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Dünya

AİHM'DEN KEMAL UZAN'A RET STRASBOURG (A.A)

02 Nisan 2011 00:13

-AİHM'DEN KEMAL UZAN'A RET STRASBOURG (A.A) - 01.04.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kemal Uzan'ın Türkiye aleyhine yaptığı şikayeti reddetti. AİHM bugün yaptığı açıklamada, yapılan başvuruyu ''kabul edilebilir'' bulmadığını bildirdi. Strasbourg mahkemesi, geçen yıl kasım ayı sonunda, yapılan şikayetle ilgili bir duruşma düzenlemiş, duruşmayı, Fransa'dan geçen yıl siyasi iltica talebinde bulunan ve Paris'te yaşayan Cem Uzan da izlemişti. Kemal Uzan'ın avukatları, duruşmada, imtiyaz sözleşmelerinin devlet tarafından süresinden önce "usul ve prosedüre aykırı biçimde, ÇEAŞ ve Kepez şirketlerini ortadan kaldırmak amacıyla" iptal edildiğini iddia etmişti. Uzan'ın avukatları, sözleşmenin iptali üzerine işsiz kalan çalışanlara tazminat ödemek zorunda kaldıkları ve borsada hisselerinin düşmesi yüzünden önemli zarara uğradıkları görüşünü dile getirmişti. Avukatlar, sözleşmelerin iptali ve daha sonraki mağduriyetleri yüzünden Türk devletinden en az 170 milyar dolar talep ettiklerini söylemişlerdi. Türkiye'nin avukatlarıysa, "söz konusu şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinde belirtilen görevleri ve sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirmedikleri gerekçesiyle sözleşmelerin iptal edildiğini'' bildirmişti. Avukatlar, grubun taahhütlere uygun olarak sürekli enerji arzı sağlayamadığı ve yine taahhütlere uygun olarak gerekli yatırımları yapmadığı görüşünü dile getirmişti. Türkiye'nin savunmasında, Uzan ailesinin şirketlerinin çeşitli yolsuzluklar ve usulsüzlükler yaptığı belirtilerek, bu konuda çeşitli örnekler verilmişti. Hakkında arama kararı bulunan Kemal Uzan, 2003 yılında AİHM'e yaptığı başvuruda, ÇEAŞ ve Kepez'in imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğunu iddia etmişti. Yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, mal ve mülkiyetin korunması, adil yargılanma ve etkili başvuru haklarıyla ilgili maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği ileri sürülmüştü.

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