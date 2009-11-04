AİHM'den İtalya'ya İsa ve haç cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), okul binalarında ve dersliklerde çarmıha gerilmiş İsa figürleri ve haç işaretleri bulunduran İtalya’yı ‘ebeveynlerin çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme hakkını ihlal’ ve ‘öğrencilerin din özgürlüğünü ihlal’ gerekçeleriyle mahkûm etti.



İtalya konuyu AİHM’ne taşıyan Finlandiya kökenli İtalyan vatandaşı Soile Lautsi’ye 5 bin avro manevi tazminat cezasına çarptırıldı. Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyonu kararı temyiz edeceklerini açıklarken, Vatikan yorum yapmamayı yeğledi.



Lautsi’nin 2002’de iki çocuğunun eğitim gördüğü Vittorino Da Feltre Lisesi’ndeki çarmıha gerilmiş İsa figürlerinin kaldırılması talebi, okul idaresinin itirazıyla karşılaşmıştı. Lautsi, uygulamanın din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğu iddiasıyla açtığı davaları İtalya’da kaybetmesinin ardından konuyu AİHM’ye taşımıştı.



AİHM’nin İtalya’nın itirazını üç ay içinde karara bağlaması gerekecek. AİHM temyiz aşamasında da Lautsi’yi haklı bulursa İtalyan hükümeti altı ay içinde, okullardaki çarmıha gerilmiş İsa figürlerini ve haç işaretlerini kaldırmak durumunda kalacak.