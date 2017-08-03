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Dünya
Deutsche Welle

AİHM'den Gülmen ve Özakça'nın serbest bırakılma talebine ret

Açlık grevinde 147'inci günü geride bırakacak olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için AİHM'e yapılan başvuraya ret cevabı geldi.

03 Ağustos 2017 01:52

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK ile atıldıkları işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın serbest bırakılma başvurularını reddetti.

AİHM kararına gerekçe olarak, Gülmen ve Özakça'nın muayenelerinin ardından yazılan 28 Temmuz tarihli Numune Hastanesi raporu gösterildi. Söz konusu raporda, şu an açlık grevinin 147'inci gününde olan tutuklu eğitimcilerin, "28 Temmuz'da cezaevi hastanesine nakledildikleri" ve bu hastanenin diğer hastanelerle "benzer" koşullara sahip olduğu belirtiliyordu. Raporda ayrıca, Gülmen ve Özakça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu da bildirilmişti.

"Gerçek ve acil bir risk oluşturmuyor"

Mahkeme, Numune Hastanesi'nin raporunu dayanarak göstererek, Gülmen ve Özakça'nın Sincan Cezaevi Kampüsü Devlet Hastanesi'nde tutulmalarının, "yaşamlarına ya da organlarına telafi edilemez zararlar verecek gerçek ve acil bir risk oluşturmadığına" karar verdi.

İki eğitimcinin 29 Haziran'da yaptıkları acil talepli serbest bırakılma başvurusunu bu nedenle reddeden AİHM, Türk hükümetinden Gülmen ve Özakça'ya gerekli tüm desteğin sağlanmasını ve istedikleri doktorlar tarafından muayene edilmelerine olanak tanınmasını talep etti.

AİHM, iki eğitimcinin, açlık grevlerine son vermeleri için yaptığı çağrıyı da yineledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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