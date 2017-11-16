AİHM'den gazeteci davalarında Türkiye'ye 5 Aralık'a kadar süre

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında farklı dönemlerde gözaltına alınan ve çoğunun yargı süreci tutuklu olarak süren gazeteciler tarafından açılan davalara ilişkin Türkiye'ye 5 Aralık'a kadar süre verdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp’in haberine göre, AİHM'in Türkiye'ye süre tanıdığı davalar; Atilla Taş, Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Murat Sabuncu ve aralarında Kadri Gürsel'in de bulunduğu diğer Cumhuriyet çalışanları ile Ali Bulaç tarafından açılanları kapsıyor.

Daha önceki uzatma talepleri kabul edilen Türkiye, 3. taraf olarak davaya müdahil olan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ve bazı sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine yönelik gözlemlerini 5 Aralık'a kadar AİHM'e iletmek zorunda.

'Öncelikli' kategorisinde gördüğü başvuruların kabul edilebilirliğine yönelik ön incelemesini haziranda yapan AİHM, Türkiye'den savunma talep etti. Türkiye ekimde farklı iki tarihte ek süre talebinde bulundu. AİHM, bu talebe olumlu yanıt verdi ve Türkiye de cevaplarını belirlenen süre içinde Strasbourg'a iletti.

Muiznieks ve diğerlerinin üçüncü taraf olarak davalara müdahil olması ve ekimde AİHM'e üç görüş iletmesi üzerine Türkiye, bu görüşlere yönelik gözlemlerini iletmeye davet edildi.

Ankara, bu bağlamda 7 Kasım'da dört haftalık ek süre talebinde bulundu. Normalde ek süre için üç farklı tarih belirlenmesi gerekse de AİHM, adaletin düzgün işleyişini sağlamak gerekçesiyle tek tarih belirlemeyi uygun buldu.