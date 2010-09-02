-AİHM'DEN FRANSA'YA UYARI PARİS (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'yı, Belarus'tan gelip siyasi sığınma talebinde bulunan bir politikacı ve ailesini ülkesine geri göndermemesi konusunda uyardı. AİHM aldığı kararda, Belarus muhalif siyasetçinin ailesiyle birlikte ülkesine geri gönderilmesi halinde ''kötü muameleye hedef olacağını'' gerekçe göstererek, Fransa'ya ikazda bulundu. Kararda, siyasetçi Y.P. ve ailesinin geri gönderilmesi halinde Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesini ihlal etmiş olacağı belirtildi. AİHM iç tüzüğü gereği, mağdur olduğunu düşünen kişiler, acil durumlarda, iç hukuk yollarını tüketmeden, yürütmeyi durdurma kararı alabilmek için Strasbourg Mahkemesine başvurabiliyor. Söz konusu kişinin, 2005 yılında ülkesinden kaçarak, karısı ve üç çocuğuyla Fransa'ya gelip iltica talebinde bulunduğu, ancak başvurusunun reddedildiği bildirildi.