T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM'DEN FRANSA'YA UYARI  PARİS (A.A)

02 Eylül 2010 19:50

-AİHM'DEN FRANSA'YA UYARI  PARİS (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'yı, Belarus'tan gelip siyasi sığınma talebinde bulunan bir politikacı ve ailesini ülkesine geri göndermemesi konusunda uyardı. AİHM aldığı kararda, Belarus muhalif siyasetçinin ailesiyle birlikte ülkesine geri gönderilmesi halinde ''kötü muameleye hedef olacağını'' gerekçe göstererek, Fransa'ya ikazda bulundu. Kararda, siyasetçi Y.P. ve ailesinin geri gönderilmesi halinde Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesini ihlal etmiş olacağı belirtildi. AİHM iç tüzüğü gereği, mağdur olduğunu düşünen kişiler, acil durumlarda, iç hukuk yollarını tüketmeden, yürütmeyi durdurma kararı alabilmek için Strasbourg Mahkemesine başvurabiliyor. Söz konusu kişinin, 2005 yılında ülkesinden kaçarak, karısı ve üç çocuğuyla Fransa'ya gelip iltica talebinde bulunduğu, ancak başvurusunun reddedildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24