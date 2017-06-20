AİHM'den "eşcinsellik propagandası" yasağına ret

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya’nın yeni çıkarttığı "eşcinsellik propagandası"nı yasaklayan yasanın düşünce özgürlüğüne ve ayrımcılıkla mücadeleye aykırı düştüğüne hükmetti.

Mahkeme yargıçları Rusya’nın "eşcinsellik propagandası" nı yasaklamasının kamuoyuna yönelik meşru bir amacı olmadığı, daha ziyade homofobiden kaynaklandığı görüşünü savunarak, bunun ise demokratik bir toplumun eşitlik, çoğulculuk ve hoşgörü gibi değerleri ile bağdaşmadığını vurguladı.

Rusya’da 2013 yılından bu yana yürürlükteki yasa gereği, reşit olmayanların yanında eşcinsellikten olumlu söz edenler cezaya çarptırılıyor. Rusya’da benzer yasalar bögesel boyutta 2003 ve 2006 yıllarında yürürlüğe girmişti.

Bu yasalara karşı AİHM nezdinde üç aktivist dava açmıştı. Rusya'da yasayı bir okul ve bir çocuk kütüphanesinde protesto eden aktivistler para cezasına çarptırılmışlardı.

Rusya'ya 8 bin ile 20 bin euro arasında tazminat

AİHM şimdi aldığı kararla Rusya’yı aktivistlere 8 bin ila 20 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Yargıçlar Rus makamlarının öne sürdüğü “Örf ve adetlerin korunmasına yönelik ihtiyaç” nedeniyle kamuoyundaki tartışmalara yön verilmesi gerektiği tezini reddederek, halk sağlığına yönelik riskler ya da reşit olmayanların eşcinselliğe "yönlendirilmesi” gibi argümanları da geri çevirdi. AİHM yargıçları eşcinselliğin örf ve adetlere de halk sağlığına da tehdit oluşturmadığının altını çizerek Rusya'daki yasağın insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Karara muhalif Rus yargıcın gerekçesi

Ancak AİHM yargıçlarının kararı oybirliği ile çıkmadı. AİHM’nin Rus yargıcı Dimitri Dedov verilen karara katılmadı. Dedov farklı görüşünün gerekçesinde, çocukların özel hayatlarının eşcinsellerin düşünce özgürlüğünden daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Aynı cinsten kişilerin cinsel ilişkilerinin normal görülmesi, çocukların sadece meraktan bu tür ilişkilere girmeyi denemelerine ortam yaratabilir. Bunun ise cinsel istismara yol açma tehlikesi var” şerhini koydu.

AİHM’nin hükmü henüz nihai karar niteliğinde değil. Rusya’nın kararı AİHM'in temyiz mercii olan Büyük Daire'ye götürme imkanı bulunuyor. Ayrıca Rusya'da 2015 yılından bu yana geçerli olan yasaya göre AİHM kararları Rus Anayasa Mahkemesi'ne götürülebiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,BK