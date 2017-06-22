AİHM'den Diyanet'e 54 bin 400 Euro tazminat cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı’nın (Cumhuriyetçi Eǧitim ve Kültür Merkezi Vakfı) başvurusu sonucu verdiği ayrımcılık kararına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tazminata mahkum etti.

AİHM, vakfın idaresindeki Yenibosna Cemevi’nin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması talebinin “Alevilik bir din değil, Cemevleri ibadethane değil” sözüyle reddedilmesiyle ilgili Türkiye’yi haksız bulmuş, “inanç özgürlüğünün ihlal edildiğine” ve “ayrımcılık yapıldığına” karar vermişti.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, mahkeme bugün de Türkiye’nin Cem Vakfı’na 44 bin 400 Euro manevi, 10 bin Euro maddi (toplam 54 bin 400 Euro) tazminat ödemesine hükmetti.

Cem Vakfı, Ağustos 2006’da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, Yenibosna Cemevi’nin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep etmişti.

Vakfın başvuru yaptığı tarihte, 668 bin 12 TL tutarında (o dönemki kura göre 289 bin 182 avro) elektrik fatura ödemesi birikmişti.

Bu tutarın cami giderlerinde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı fonundan karşılanması başvurusu, “Alevilik bir din değil, Cemevleri ibadethane değil” tespitiyle reddedildi.

Bu karara yapılan itiraz da 27 Mayıs 2008’de Beyoğlu Mahkemesi’nce reddedildi.

AİHM: Objektif de değil, makul de

Vakfın AİHM başvurusu 2014’te sonuçlandı.

AİHM, 2 Aralık 2014’teki kararla, talebin reddinin, “inanç özgürlüğünün ihlali” ve “ayrımcılık” olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında “Başvurucu vakfın karşılaştığı farklı muamele objektif olmadığı gibi makul da değil. Mahkeme olarak, elektrik faturaların ödenmesi bakımından inanç mekanlarına getirilen muafiyet rejiminde inanç temelli bir ayrımcılık gözlemliyoruz” tespitinde bulundu.

AİHM oybirliğiyle, Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “ayrımcılık yasağı”nı öngören 14. maddesinin ve bununla bağlantılı olarak da “inanç özgürlüğünü” güvence altına alan 9. maddesinin ihlal etmekten mahkum etti.

Mahkeme, öngörülecek tazminata dair 41. maddenin uygulanmasını ileri bir tarihe bırakmıştı.

Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, AİHM’in üç yıl önceki kararıyla ilgili şu yorumu yapmıştı:

“1517’den bu yana, yani Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim’in ‘Bundan böyle Osmanlı Devleti’nin mezhebi Sünniliktir’ demesinden bu yana ilk defa uluslararası toplumda tarafsız, kararları tartışılamayan, saygın, 1 milyarın üzerindeki insana adalet dağıtan bir kurum, nihayet Alevilik ve Aleviliğin kendi inançlarını icra ettiği mekan ve onun hukuki statüsüyle ilgili çok önemli bir karar vermiştir.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı’nın (Cumhuriyetçi Eǧitim ve Kültür Merkezi Vakfı) başvurusu sonucu verdiği ayrımcılık kararına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tazminata mahkum etti.