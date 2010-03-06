T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul eden dünkü açıklaması, Kıbrıs Rum basınında ''mülkiyet konusunda yıkım'' ve Kıbrıs Rum yönetiminin ''yenilgisi'' olarak değerlendirildi.



Kıbrıs Rum yetkililer henüz değerlendirme yapmazken, Rum gazeteleri gelişmeye geniş yer ayırdı.



Politis gazetesinin haberinde ''Mülkiyet konusunda yıkım. AİHM'in çok olumsuz ve ciddi sonuçlar doğuracak kararı. AİHM'den dev şamar'' ifadelerine yer verildi.



Gazete AİHM'in kararının, hukuki açıdan KKTC'deki eski Rum taşınmaz malları için Taşınmaz Mal Komisyonu'nu yasal ve geçerli iç hukuk organı olarak tanımasının yanı sıra siyasi açıdan da Kıbrıs Rum tarafının elindeki en büyük müzakere kozunu aldığını belirtti.



Haberde AİHM'in bu kararıyla, Komisyonun sonuç getiriciliği ve yasallığını kabul etmekle kalmayıp çözümlerinin dayandığı temeli de, yani taşınmaz mal üzerinde ilk söz hakkının ''ilk ve yasal mal sahibinde olmadığı'' tezini de kabul ettiği değerlendirmesi yapıldı.



AİHM'in bu kararının 1500 Kıbrıslı Rum'un başvurusunun düşmesi anlamına geldiği vurgulanan haberde, kararda Türkiye'nin hiç gündeme getirmemesine karşın Annan Planı'na da geniş değinmelerde bulunulduğunu yazdı.



Habere göre AİHM, Rum tarafının tüm hukuki argümanlarını reddetti ve mülkiyet sorununun, KKTC tarafından istimlak edilen mülkler dahil tazminatları ödenerek ya da takas yoluyla çözülebileceğini tanımış oldu.



'Tek teselli KKTC'nin tanınmaması'



Gazete, kararda tek ''teselli'' unsurunun ise, ''Taşınmaz Mal Komisyonu'nun tanınmasının KKTC'nin tanınması anlamına gelmediğinin'' ifade edilmesi olduğunu savundu.



Fileleftheros gazetesi ise haberinde, ''Mülkler konusunda kara delik. Lefkoşa'nın (Rum tarafının) yenilgisi. AİHM Tazmin Komisyonunu tanıdı'' ifadelerini kullandı.



Gazete, AİHM'in KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu'nu geçerli bir iç hukuk organı olarak tanımasının siyasi bir yenilgi anlamına geldiği yorumunda da bulundu.



Diğer Rum gazeteleri de habere geniş yer verdi.

