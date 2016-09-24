AİHM'den CHP ve Yavaş'ın başvurusuna ret!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP ve Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptıkları başvuruyu reddetti.

Star’da yer alan habere göre, AİHM, CHP ve Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi talebinin reddine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının hakkaniyete uygun olmadığından adil yargılama haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü.

AİHM, önceki gün verdiği kararda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili ihlal iddialarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında olan hak ve özgürlüklerin koruma alanı dışında kaldığını belirtti.

Kararda, yargılamayla ilgili sürecin siyasi haklarla ilgili olduğuna, sözleşmenin 6'ncı maddesinde ifade edilen adil yargılama hakkı kapsamındaki medeni haklarla ilgili olmadığına işaret edildi.

Başvurucuların serbest seçim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialarıyla ilgili ise AİHM, söz konusu düzenlemenin sözleşmede yasama organının seçimine ilişkin olduğunu bildirdi.

Belediye başkanlığı gibi mahalli idarelerin ise yasama organının parçasını oluşturmadığına dikkati çeken AİHM, birçok ülkede mahalli otoritelere verilen düzenleme yapma ve yönetmelik çıkarma yetkisinin söz konusu yasama yetkisinden ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan AİHM, Türkiye'deki belediyelerin mahalli hizmetlerin düzenlenmesine ve sağlanmasına ilişkin idari nitelikteki yetkilere haiz olduğunu ve belediyelerin anayasal anlamda yasama yetkilerinin bulunmadığını vurguladı.

Belediyelerin Türkiye'de yasama organının bir parçasını oluşturmadığı sonucuna varan AİHM, başvuruları kabul edilemez bularak oy birliğiyle reddetti.

Başvurunun geçmişi

Mansur Yavaş, 2014'teki yerel seçimlerde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.

CHP, kanuna aykırı hallerin mevcut olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi talebiyle YSK'ya itirazda bulunmuş, bu itiraz reddedilmişti.

Daha sonra belediye başkan adayı Yavaş ile CHP, adil yargılama haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmıştı.

Yüksek Mahkeme, her iki başvuruyu da yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Bunun üzerine Yavaş ve CHP, geçen yıl Nisan ayında AİHM'e başvurmuştu.