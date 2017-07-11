AİHM’den Belçika’daki burka yasağına onay

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika’da 2011 yılında yürürlüğe giren burka yasağını haklı buldu. Kamuya açık alanlarda yüzün peçe ve burka gibi giysilerle kapatılmasını yasaklayan kararın temel haklara aykırı ve dışlayıcı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren AHİM, Belçika’da alınan burka yasağının “demokratik bir toplum için gerekli” olduğuna hükmetti.

Spiegel Online’ın aktardığına göre mahkeme, yasakla üçüncü şahısların hak ve özgürlüklerinin korunduğu görüşünde.

Belçika, 2011 yılı ortalarından itibaren kamuya açık alanlarda yüzü tamamen veya kısmen kapatan burka ve nikap gibi giysilerin giyilmesini yasaklamıştı. Yasada, kurala uymayanlara para cezası veya bir haftaya kadar hapis cezası öngörüyor.

Avrupa’da ilk olarak Fransa 2011 yılı nisan ayında kamusal alanda burka yasağı kararı almıştı. AİHM, Haziran 2014’te aldığı kararla Fransa’nın aldığı burka yasağını da haklı bulmuştu. Avrupa’da Fransa ve Belçika’nın dışında Hollanda, Avusturya, İsviçre, Almanya ve Bulgaristan’da kısmi de olsa burka yasağı uygulanıyor.