AİHM'den Ankara ve Öcalan'a ret



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından bu yıl mart ayında açıklanan Abdullah Öcalan kararı için, Ankara ve Abdullah Öcalan'ın avukatları tarafından ayrı ayrı ve değişik gerekçelerle yapılan temyiz başvuruları reddedildi.

AİHM, Türk hükümeti ve Abdullah Öcalan tarafından, davanın esastan yeniden görülmesi için yapılan başvuruları geri çevirdiğini bildirdi.

Mahkeme, temyiz taleplerinin geri çevrilmesine gerekçe göstermedi.

AİHM, Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları konusunda açılan davayla ilgili olarak 18 Mart'ta açıkladığı kararda, Öcalan'ı kısmen haklı bulmuş, 2009 yılından önceki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmetmişti.

AİHM, 2009 sonrası koşulların ise sözleşmeyle uyumlu olduğunu belirtti.

Türk hükümeti, AİHM gibi bir Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) tavsiyeleri temelinde 2009 yılından itibaren Öcalan'ın tutukluluk koşullarını iyileştirmeye başlamıştı.

Öcalan'ın, ailesiyle görüşmesi ve haberleşmesine kısuıtlama getirildiğine dair iddiaları geri çeviren AİHM, buna karşılık, PKK liderinin, "şartlı salıverilme olanağı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasını" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin işkence ve kötü muameleyle ilgili maddesine aykırı bulmuştu.

Öcalan'ın diğer şikayetlerini reddeden Mahkeme, 3'e karşı 4 oyla aldığı kararda Türk hükümetini PKK liderine 25 bin euro mahkeme masrafı ödemekle cezalandırmıştı.

AİHM'nin temyiz başvurularını reddetmesiyle 18 Mart kararı kesinleşmiş oldu. Kararın uygulanma süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenecek.