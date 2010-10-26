T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM'DEN 15 MİLYON AVRO PARA CEZASI STRASBOURG (A.A)

26 Ekim 2010 17:06

-AİHM'DEN 15 MİLYON AVRO PARA CEZASI STRASBOURG (A.A) - 26.10.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı 19 Rum'un Türkiye aleyhine açtığı ve daha önce ihlal kararı verdiği davada maddi tazminat miktarlarını bugün açıkladı. AİHM, 22 Eylül ve 27 Ekim 2009 tarihlerinde aldığı kararlarda, 19 başvuruda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) mülkiyet hakkıyla ilgili 1. protokolü 1. maddesinin, bu başvuruların 11'inde ise aile ve özel yaşama saygıyla ilgili 8. maddenin de ihlal edildiğine hükmetmişti. Strasbourg mahkemesi, başvuru sahibi 19 Rum'a, kişi başına 30 bin ile 5 milyon arasında değişen, toplamda yaklaşık 15 milyon avro ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme, Türkiye'nin dava masrafları olarak da 160 bin avro ödemesine karar verdi. Başvuruların çoğu 1990'li yıllarında yapılmıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu yıl başlarında aldığı kararda, KKTC'de oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonunu (TMK) etkin iç hukuk yolu olarak kabul etmişti.  Başvuru sahibi Rumlar, Türkiye tarafından 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı'nın ardından evleri ve diğer mülklerinin ellerinden alındığını iddia etmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24