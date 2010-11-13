AİHM'den 14 yıl süren tutukluluğa tazminat cezası

T24- Şahap Doğan, PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1996'dan itibaren başlayan ve 14 yıl süren cezasız tutukluluğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı ve Türkiye'yi 13 bin 800 euro manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türk yargıcı Işıl Karakaş, AİHM’deki Türkiye aleyhine davalar hakkında bir grup Türk gazeteciye bilgi verirken ilginç bir detaya işaret etti. Karakaş, Türkiye’de 14 yıldır Tutuklu olan bir insanın bulunduğunu ifade etti. Radikal, Karakaş’ın o anda hatırlayamadığı o ismi AİHM arşivlerinde buldu. AİHM’in 27 Mayıs 2010 tarihli kararına göre, PKK üyesi olmakla suçlanan Şahap Doğan gözaltına alındığı 19 Haziran 1996’dan beri hakkında kesinleşmiş ceza olmamasına karşın tutuklu. Doğan şu anda Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuluyor.

1996’da gözaltına alındı



1974 doğumlu Şahap Doğan’ın yargılanma süreci, Türkiye’de tutukluluk süresi ve adil yargılama konusuna ışık tutar nitelikte:

19 Haziran 1996: Polis Doğan’ı ‘PKK üyesi’ diye gözaltına aldı.

15 Temmuz 1996: İstanbul DGM savcısı iddianamesinde Doğan’ı ‘PKK üyesi olmakla’ suçladı.

2 Aralık 1996: İstanbul DGM Savcısı başka bir iddianamede Doğan’ı bölücülükle” suçladı.



10 Nisan 1997: İstanbul DGM iki ayrı dosyayı birleştirdi.

13 Haziran 2001: İstanbul DGM Doğan’ı eski TCK’nın ‘bölücülük’le ilgili 125. maddesi çerçevesinde ölüm cezasına çarptırdı.

12 Şubat 2002: Yargıtay DGM’nin kararını bozdu.

30 Haziran 2004: Resmi Gazetede yayımlanan 5190 sayılı yasa ile DGM’ler kapatıldı. Doğan ile ilgili dosya 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne transfer edildi.

12 Nisan 2007: Doğan, tutukluluğuna itiraz etti ve tahliye istedi.

28 Mayıs 2007: 9. Ağır Ceza Mahkemesi atılı suçu işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğu ve cezalandırılması ihtimali yüksek olduğu için bu başvuruyu reddetti.



Gerekçe hep aynı







4 Haziran 2008: Yapılan Duruşmada 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı gerekçe ile tutukluluğun devamına karar verdi.

12 Kasım 2010: Doğan hakkındaki yargı süreci hâlâ devam ediyor.

Avukatları aracılığıyla AİHM’ye başvuran ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tutukluluk süresiyle ilgili maddelerinin ihlal edildiğini iddia eden Doğan, yüklü bir tazminat istedi. AİHM de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 5. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarıyla 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye’yi 13 bin 800 euro manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. AİHM’nin çıkardığı mahkeme masrafı ise bin euro oldu.