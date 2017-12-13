AİHM’den 10 yıl sonra 1 Mayıs kararı: Türkiye, tazminata mahkûm oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 1 Mayıs 2007’deki Taksim eylemine polis müdahalesiyle ilgili başvurusunu sonuçlandırdı. AİHM, her başvurucuya ayrı ayrı 7 bin 500 Euro manevi tazminata hükmetti.

Bianet'te yer alan habere göre, AİHM kararında, kurum olarak DİSK’in yanı sıra konfederasyonun o dönemki başkanı Süleyman Çelebi ile o dönem Dev Sağlık-İş'ten olan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Musa Çam, Adnan Serdaroğlu, Kamer Aktaş, Celal Ovat, Ali Rıza Küçükosman ve Türk Tabipleri Birliği’nin o dönemki başkanı Gençay Gürsoy yer aldı.



2008'de karar, 2009'da izin, 2013'te yasak



Mahkeme, 1 Mayıs 2008’deki polis şiddetini de aynı gerekçeyle mahkum etmişti.



22 Nisan 2009’da 1 Mayıs'ın, “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla tatil olmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi, meydan işçilere açıldı. 5 binden fazla kişi, Taksim meydanında 1 Mayıs'ı kutladı.



2013’te ise dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim’in inşaat alanı olduğunu bahane ederek kutlamaları bir kez daha yasakladı.

2007'de 234 kişi gözaltına alındı



1 Mayıs 2007’de İşçi Bayramı’nı İstanbul’da, Taksim meydanında kutlamak amacıyla, DİSK, TTB ve Dev Sağlık-İş, 19 Nisan 2007’de İstanbul Valiliğine bildirimde bulundu. Bildirimde, basın açıklaması yapacaklarını ve anıta çiçek bırakacaklarını ifade ettiler.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emek ve meslek örgütlerine 30 Nisan 2017’de verdiği cevapta, basın açıklaması taleplerinin reddedildiğini, ancak isterlerse birkaç temsilciyle anıta çiçek koyabilmelerine izin verildiğini bildirdi.



1 Mayıs’ı kutlamak için o sabah Taksim meydanına gitmek isteyen işçilere ise polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti, üçü başvuruculardan olmak üzere toplam 234 kişi gözaltına alındı, o geceyi gözaltında geçirdiler.

Çelebi'ye dava açıldı



Valiliğin yasak kararına ve polisin kötü muamelesiyle ilgili birçok farklı şikayet yapıldı. Savcılığa iletilen suç duyuruları arasında, polisin “görevi kötüye kullandığı” ve “orantısız güç kullandığı” iddiaları da vardı.



Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe yönelik tüm suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanırken, Süleyman Çelebi’ye “izinsiz gösteriye katılmak” suçundan dava açıldı. (Çelebi, Temmuz 2008’de bu davada beraat etti.)



1 Mayıs’ta gözaltına alınan 234 kişi hakkında başlatılan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine muhalefet suçlamasıyla başlatılan soruşturma da Eylül 2007’de takipsizlikle sonuçlandı.



Emniyet Müdürlüğü mensuplarına yönelik orantısız güç kullanımı, kötü muamele ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının davaya dönüşmemesi üzerine, emek ve meslek örgütleri temsilcileri AİHM’e başvurdu.



AİHM'in bugün açıkladığı kararda, Türkiye bir kez daha örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekten mahkum oldu. AİHM, her başvurucuya ayrı ayrı 7 bin 500 Euro manevi tazminata hükmetti.