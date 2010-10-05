-AİHM'DE TÜRKİYE ALEYHİNE KARAR STRASBOURG -(A.A) 05.10.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki vatandaşının açtığı davada, Türkiye'nin ''ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine'' hükmetti. Mahkeme, Erdal Ölmez ve Ali Turgay'ın açtığı davada, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye karar gereği başvuru sahiplerine 4 bin 800 avro tazminat ödeyecek. Erdal Ölmez ve Ali Turgay, sahipleri oldukları 5 haftalık dergiye, 2008 ve 2009 yıllarında ''bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları'' gerekçesiyle yayın yasağı getirilmesinin ardından, AİHM'e şikayet başvurusunda bulunmuşlardı.