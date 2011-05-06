AİHM’de ceza rekoru Türkiye’nin!

T24 - Türkiye 2010’da insan hakları ihlalleri nedeniyle davacılara tam 24 milyon euro ödeme yaptı. Ödeme tutarında açık ara önde olan Türkiye’nin arkasından gelen Romanya’nın ödediği rakam 7.5 milyon euro...



Türkiye için insan hakları ihlallerinin maliyeti oldukça yüksek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) aldığı kararların uygulanmasıyla ilgili bir rapora göre Türkiye, 2010’da insan hakları ihlalleri nedeniyle davacılara 24 milyon 542 bin euro ödeme yaptı. Bu oran, AİHM kararları doğrultusunda Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke tarafından yapılan toplam 64 milyon euro tutarındaki ödemenin yaklaşık yüzde 40’ına denk düşmesiyle de dikkat çekiyor.



Bu ödeme tutarıyla açık arayla diğer ülkelerin önünde yer alan Türkiye’yi Romanya (7 milyon 443 bin euro) ve Rusya (7 milyon 409 bin euro) izledi. İtalya 2010’da yaptığı 6 milyon 74 bin euro düzeyindeki ödemeyle üçüncü sırada yer alırken, onu Portekiz (4 milyon 978 bin euro) izledi.

47 ülke arasında 2010’da ödeme yapmak durumunda kalmayan dört ülke ise Andorra, Danimarka, Norveç ve Monaco oldu.



AİHM’nin 2010 verilerine göre Türkiye’nin en fazla ihlalde bulunduğu alan yargılama sürecinin uzunluğu. Bu alanı özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma ve kötü muamele izliyor. Rusya polis şiddeti, Romanya komünist dönemdeki kamulaştırmalar, İtalya ise adalet sisteminin yavaşlığı nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödemek durumunda kalıyor.







