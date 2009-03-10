AİHM'de Belçika'ya karşı Türk zaferi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Belçika'yı "işkence, insanlık dışı muamele ve ırkçılık" ithamlarıyla yargılayarak, mahkum etmesi ülkede rahatsızlık uyandırdı.



AİHM'nin kararına göre, Belçika, Türk asıllı Turan Çakır'a (41) 15 bin Euro manevi tazminat ödeyecek.



Brüksel'de, Türklerin yoğun bulunduğu Schaerbeek bölgesinde, 17 Mart 1996 tarihinde, polislerin bir kimlik kontrol operasyonu sırasında olaylar çıkmış, Çakır bu olaylar sırasında polis tarafından dövülerek karakola götürülmüş ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.



Olaydan sonra 10 gün hastanede kalan Çakır, halen işitme, görme ve nefes alma sorunları yaşıyor.



AİHM, olaylar sırasında dişleri de hasar gören Çakır'ın yaralarının, polisin iddia ettiği gibi, sadece yere düşmekten kaynaklanamayacağını, bariz bir şekilde işkencenin söz konusu olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan 3. maddesine aykırı davranıldığını, ayırımcılığı yasaklayan 14. maddenin de ihlal edildiğini belirtti.



AİHM, Belçika makamlarının ve adaletinin böyle bir olay karşısında ilgisizlik ve tepkisizliğini de eleştirdi.



AİHM'nin bu kararı, insan hakları ve işkence gibi konularda ağır eleştirilere hedef olan Belçika'da rahatsızlık uyandırdı.



Belçika İnsan Hakları Derneği (LDH), geçen hafta, ülkedeki insan hakları ihlallerinin giderek arttığına işaret eden kapsamlı yıllık raporunu açıklamıştı.



"Başka ülkelerde insan hakları söz konusu olduğunda çok konuşan Belçika'nın kendine miyop baktığını" ifade eden LDH, bu ülkede bazı temel hak ve hürriyetlerin saygı görmediğini savunmuştu.



LDH, Avrupa Konseyi ve BM kurumlarının da Belçika'yı yıllardır uyardığını hatırlatmıştı.



Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu, sürekli denetlemelerin ardından, Belçika'daki hapishanelerin durumunun "içler acısı" olduğunu tekrarlıyor.



Avrupa Konseyi'nin İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Belçika polisine ve hapishanelerine yönelik ağır eleştiriler içeren raporunu, 2002 yılı sonunda Brüksel hükümetine iletmişti. Raporda, hapishane koşullarına yönelik ağır eleştirilerin yanı sıra belirlenen işkence vakalarına da yer verilmişti.



BM bünyesinde "İşkenceyle Mücadele Komitesi" raporlarında da, Belçika polisinde ve hapishanelerinde işkence vakaları eleştirilerek, Brüksel hükümetinden çözüm bulması isteniyor.