AİHM'de 2016 tazminat rekoru, 20 milyon Euro'yla Türkiye'nin!

Avrupa Konseyi’nin (AK) karar organı olan Bakanlar Komitesi'nin 2016’ya ilişkin yıllık faaliyet raporuna göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) geçen yıl en fazla tazminat cezası kestiği ülke Türkiye oldu. AİHM’nin 2016’da verdiği tazminat cezaları 88 milyon 288 bin Euro düzeyine yükselirken bu tutarın 20 milyon 743 bin Euro’luk bölümü Türkiye aleyhine açılan davalarla ilgili.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, tazminat sıralamasında Türkiye’yi, Arnavutluk (18.2 milyon Euro), İtalya (15.1 milyon Euro) ve Rusya (7.3 milyon Euro) izliyor. AK raporuna göre Türkiye’nin halen tam olarak uygulamadığı AİHM kararlarının sayısı 1430. Bu oran, uygulanmayan kararların sayısında 2015’e göre (1591) düşüşe işaret ediyor. Türkiye, uygulanmayan AİHM kararları sıralamasında İtalya (2350) ve Rusya’nın (1573) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

274 dosya kapatıldı

Toplamda henüz uygulamadığı karar sayısı yüksek olsa da Türkiye, 2016’da AİHM’nin kararlarının gereğini yerine getirerek en fazla dava dosyasını kapatan ülke olmasıyla da dikkat çekiyor. Kapattığı 274 davayla ilk sırada yer alan Türkiye’yi, Slovenya (265) ve Rusya (261) izledi. AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen ve uygulanmayan kararlardan 22’si beş yılı aşkın süredir yoğunlaştırılmış gözetim sürecinde. Yoğunlaştırılmış gözetim süreci acil bireysel önlem gerektiren, pilot nitelikli, yapısal sorun içeren ya da devletlerarası davalara uygulanıyor. Beş yılı aşkın süredir standart gözetim sürecinde bulunan karar sayısı ise 96.

AK belgesinde yer alan istatistikler, Türkiye’nin, AİHM tarafından belirlenen tazminatları kuralların gerektirdiği zaman diliminde ödemesi konusunda da sorun yaşandığına işaret ediyor. AİHM’nin toplam tazminat rekorunun kırıldığı yıl 2 milyar 39 milyon Euro ile 2014 olmuştu.