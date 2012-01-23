AİHM Yunanistan'ı işkenceden mahkum etti

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'da 2001 yılında ülkeye yasadışı yollardan girme suçundan Girit Adası'nda gözaltına alınan Necati Zontul davasında Yunanistan'ı mahkum etti.





Yunan medyası, AİHM'nin, Girit Adası'nda gözaltında bulunduğu sırada Yunan sahil güvenlik birimlerinde görevli polisler tarafından cop kullanılarak cinsel tecavüze uğradığını iddia eden Zontul'un Yunanistan aleyhinde açtığı davayı karar bağladığını duyurdu.



Haberlerde, AİHM'nin, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin işkence ve kötü muameleyi yasaklayan maddelerini ihlal ettiğine dikkat çekerek, Yunanistan'ın 50 bin Euro tazminat ödemesine karar verdiği belirtildi.

Yunanlı polis de mahkum oldu



Girit Adası'nda 164 kaçak göçmenle birlikte gözaltına alınan Zontul'un, 2003 yılında Ombudsman aracılığıyla AİHM'ye başvurduğu belirtilen haberlerde, Zontul'a tecavüz ettiği iddia edilen polisin ise, "cinsel haysiyeti ihlal" suçlamasıyla yargılandığı Yunan mahkemelerinde 792 Euro para cezasına mahkum edildiği vurgulandı.



