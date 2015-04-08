AİHM: Yasal gözaltı süresi hiçbir şekilde aşılamaz

AİHM, Fransız vatandaşı Jean-Charles Corbet’in 5 saat fazladan gözaltında tutulmasını hukuka aykırı buldu. Kişi özgürlüğünün bir dakika bile keyfi olarak sınırlandırılamayacağına dikkat çekti. Karar, Türkiye’deki operasyonlar için emsal teşkil ediyor. Gözaltı süreleri polislere yönelik 22 Temmuz operasyonunda 96 saat ve Gülen cemaati yayınlarını kapsayan 14 Aralık operasyonunda 13 saat aşılmıştı.

Zaman'dan Faruk Alan'ın haberine göre, birçok hukukçu her iki dosyadaki süre aşımının Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguluyor. AİHM’nin kararı, Türkiye’de son dönemde sıkça yaşanan hukuksuz gözaltı ve süre aşımları açısından emsal teşkil edecek. AİHM’nin kararları Türkiye’yi bağladığı için halen Anayasa Mahkemesi’nde olan bu dosyanın kabul edilmemesi durumunda Türk adli makamlarının tıpkı Fransa’da olduğu gibi mahkum olacağı belirtiliyor.

'Bizdeki ihlal Fransa’ya göre katbekat fazla'

Polis avukatlarından Ömer Turanlı, Fransa hakkındaki kararı değerlendirip şunları söyledi: “Fransa’nın mahkum olduğu kararda 5 saatlik bir hak ihlali var. Benim müvekkillerim ise 4 günlük yasal gözaltı süresi dolmasına rağmen 8 gün boyunca hukuksuzca adliyede tutuldu. Bizdeki hak ihlali Fransa’dakine göre katbekat fazla bir hak ihlalidir. Hem de bu hak ihlali UYAP bozuk denilerek evrakta sahtecilik suçu işlenerek müvekkillerimin hakkı ihlal edilerek gerçekleştiriliyor üstelik. Bir dakika dahi süre aşılırsa bu hak ihlali iken biz de önce sahte evrakla 35 dakika, daha sonra 4 gün gözaltı süresi aşıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yaptık, karar vermesini bekliyoruz. Eğer bu AYM’den sonra AİHM’ye giderse yüzde 100 Türkiye mahkum olur.”