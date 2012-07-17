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AİHM vicdani retçi Mehmet Tarhan'ı haklı buldu, Türkiye'yi 12 bin euro ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), askerlik hizmetini yapmayı reddeden 7 yıllık firari Mehmet Tarhan kararında Türkiye 'nin 12 bin euro ödemesine karar verdi

17 Temmuz 2012 20:11

AİHM, askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve saçının yedi asker tarafından zorla kesildiğini iddia eden Mehmet Tarhan'ın, insanlık dışı veya küçük düşürücü muamele maruz kaldığı; düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye'yi 12 bin euro ödenmeye mahkum etti.

 
birgün.net'te yer alan habere göre; Askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve saçının yedi asker tarafından zorla kesildiğini iddia eden Mehmet Tarhan'ın, insanlık dışı veya küçük düşürücü muamele maruz kaldığı; düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM Türkiye 'yi 12 bin euro ödenmeye mahkum etti. 
 
'İnsanlık dışı, küçük düşürücü muamele'' Mahkeme kararında, 2006'dan bu yana firari Tarhan'ın, askeri hapishanede tutularak saçlarının yedi asker tarafından zorla kesilmesi iddiasının, insanlık dışı veya küçük düşürücü muameleyi yasaklayan 3. maddenin ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin 9. maddenin ihlali saydı. Mahkeme, Türkiye 'nin manevi tazminat olarak 10 bin euro , mahkeme masrafları için de 2 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.
 
 

Ne olmuştu?

 
 
21 Ekim 2001'de Vicdani Retçi olduğunu açıkladıktan sonra 8 Nisan 2005 günü gözaltına alınan Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneğinin aktivisti Mehmet Tarhan, zorla askerlik muayenesi için hastaneye götürüldükten sonra ''Escinsel olmam nedeniyle "hak" olarak sunulan çürük raporunu ise militer düzenin kendi çürüklügü olarak algiliyorum.'' açıklamasını yapmıştı. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Tarhan, gerek Türkiye içinden, gerekse uluslararası savaş karşıtları ve insan hakları örgütlerinden gelen kamuoyu desteğinin de etkisiyle 9 Mart 2006 tarihinde Askeri Yargıtay Daireler Genel Kurulu kararı uyarınca tahliye edilmişti.

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