AİHM ve Avrupa Konseyi binalarına saldıranlara jet ceza

Fransa'nın Strazburg şehrinde önceki gün düzenlenen bir eylem sırasında taşkınlık yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi binalarına saldıran 11 kişiye, 2 ila 4 ay hapis cezası verildi.

Gözaltı sürelerinin sona ermesiyle PKK yanlısı olduğu ifade edilen 11 şüpheli acil yargılama usulüyle mahkemeye çıkarıldı.

Strazburg Mahkemesi, gösteri sırasında polise, çevredekilere taş ve tehlikeli madde attığı belirlenen bir kişiye 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vererek derhal cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca bu kişiye 2 yıl Fransa sınırları dışına çıkma yasağı getirdi.

Gözaltına alınanlardan 8'ine 4 ay ertelenmiş hapis cezası verilirken suçunu kabul eden bir kişi ise 3 ay hapse mahkum edildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı.

Strazburg'da salı günü Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto etmek amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yanlıları taşkınlık yaparak çevreye saldırmıştı.

Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve AİHM binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup, Konsey ve Mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek AİHM binasına zorla girmiş ve burada gözaltına alınmıştı.

Polisin cop ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği gösteri sırasında bölgedeki tramvay ve otobüs seferleri de iptal edilmişti.