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Dünya

AİHM Ukrayna'yı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ukrayra'nın eski başbakanlarından Timoşenko'nun yaptığı başvuruda, Ukrayna'yı mahkum etti.

30 Nisan 2013 19:43

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ukrayra'nın eski başbakanlarından Yulya Timoşenko'nun yaptığı başvuruda, Ukrayna'yı mahkum etti.

Timoşenko'nun 'geçici gözaltına alınmasının hukuksuz bir karar' olduğuna hükmeden AİHM, Ukrayna'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ilgili fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM, bununla birlikte cezaevinde kötü muamele iddiası ile ilgili başvuruyu reddetti. Uluslararası alanda geniş yankı uyandıran dava ile ilgili olarak AİHM, daha önce bir duruşma düzenlemişti.

Timoşenko, başbakan olduğu dönemde, 'görevini suistimal ederek ülkeyi maddi zarara uğratmak'tan suçlu bulunmuş ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ukrayna Başbakanı, karara itiraz ederek Ukrayna Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AİHM, geçen yıl sonu davanın siyasi önemini dikkate alarak, iç hukuk yollarının tüketilmemesine rağmen konuyla ilgili duruşmanın öne alınmasını kararlaştırmıştı.

Timoşenko, AİHM'e yaptığı şikayet başvurusunda, 'ülkesinde hakkında açılan davaların siyasi amaçlı olduğu, haksız yere tutuklu kaldığı ve sağlık durumunun kötü olmasının tutukluluk sırasında göz önüne alınmadığını' ifade etmişti.

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