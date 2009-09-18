AİHM, Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunda gündemine taşınmış ilk dava gurubu ile ilgili nihai kararını açıkladı.

Dava, Temmuz 1974’te Kıbrıs’ın kuzeyinde kaybolan 9 Kıbrıslı Rum vatandaşın 18 yakını tarafından Ankara’ya karşı 1990 yılında açılmıştı.

Mahkemenin 17 yargıçtan oluşan büyük dairesi bu davada kayıp şahıslar konusunda yeterli soruşturma yapmadığı gerekçesi ile Ankara’nın AİHM Sözleşmesinin “yaşama hakkı ve etkin soruşturma” ile ilgili maddelerini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Mahkeme ayrıca Ankara’nın kayıp yakınlarının çektikleri acılara sessiz kalmış olması nedeni ile AİHM sözleşmesinin “kötü muamele” ile ilgili 3. maddesinin ihlal edildiğine de hükmetti.

Karar 16’ya karşı 1 oyla alındı. Karşıt oy Kıbrıslı Türk yargıçtan geldi.

Mahkeme kararında davacı Rumların milyon Euroluk tazminat taleplerine olumlu yanıt vermedi. Sadece davacılara 108 bin Euro manevi tazminat 72 bin Euro’da mahkeme masrafı ödemekle cezalandırdı. İkinci bir unsurda mahkeme yaşama hakkı ile ilgili ihlalide usulden verdi. Yani, AİHM kayıp olduğu söylenen Kıbrıslı Rumların ölümlerinden Ankara’yı sorumlu tutmuyor.