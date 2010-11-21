AİHM Türkiye'yi mahkum etti

T24 - Askerliği sırasında hayatını kaybeden Mevlüt Baysan'ın ailesinin açtığı davada AİHM Türkiye'yi 39 bin Euro ödemeye mahkum etti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir askerin şüpheli intiharının ardından ailesinin açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti.



2003 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden Mevlüt Baysan'ın ailesine 39 bin Euro tazminat ödenecek.



Mevlüt Baysan 2003 yılında tunceli ovacık'ta askerlik yapıyordu.



Ağabeyi Ahmet Baysan kardeşinin ölümünü şöyle anlatıyor:



"Önce '12.00'de nöbete sivil kıyafetle geliyor ve nöbetteki askeri dövüp silahını alarak intihar ediyor' dendi. Başka bir ifade de kardeşimin nöbetteki askere, 'Bölük komutanı nöbeti devralsın' dediğini, sivil kıyafetleri üstüne hücum yeleğini giydiğini ve nöbetteki asker oradan ayrılmadan silahın patladığı söyleniyor. Kardeşim intihar etmek istese neden başkasının silahı ile intihar etsin? Kendi silahı var. Savcı kardeşimin çene altından vurulduğunu söyledi. Ama kardeşim sol kulağının üzerinden vurulmuştu."



Bu olay üzerine aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtı ve 4 yıl süren dava sonunda Türkiye 39 bin Euro para cezasına çarptırıldı.



Ahmet Baysan, kendilerine de şehit ailelerine sağlanan haklar tanınmasını talep ediyor:



"Neden şehit ailelerine sağlanan haklar bize sağlanmadı? Onun yetim kalmış bir çocuğu var. Biz devletten şehidin çocuğuna sahip çıkmasını, ona da sosyal haklarının verilmesini talep ediyoruz. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri idi. 20 yaşına kadar yetiştirip askere gönderdik. Onlara emanet etmiştik."



