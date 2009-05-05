AİHM, Türkiye'yi iki davada mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye aleyhine açılan iki davada insan hakları ihlali yapıldığına hükmetti.



Bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan Türkiye'de yargılanan Gürsel Çelik'in yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" görüşüne vardı.



Türkiye karar gereği, mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 2 bin Avro tazminat ödeyecek.



AİHM, Aziz Özer'in yaptığı başvuruda ise, adil yargılanma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek, Türkiye'nin 7 bin 600 Avro ödemesini kararlaştırdı.



"Yeni Dünya İçin Çağrı" isimli aylık derginin sahibi ve yazı işleri müdürü, dergisinde çıkan bir makaleden sonra mahkum olmasını gerekçe göstererek, 2004 yılında AİHM'e başvurmuştu.

