-AİHM TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A) - 09.11.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Irak sınırı yakınında ''kaçakçı olduğu şüphesiyle'' vurularak öldürülen çoban Hacı Ölmez'in ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye'nin, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiği'' görüşüne varan AİHM, Türkiye'nin Ölmez'in yakınlarına mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 103 bin avro ödemesini kararlaştırdı. Türk hükümeti, AİHM'de yapılan duruşmalarda, Şırnak'ın Andaç köyünde yaşayan Hacı Ölmez'in dur ihtarına uymadığı ve kaçakçı olduğu şüphesiyle kaçarken vurulduğu görüşünü dile getirmişti.