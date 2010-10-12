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Dünya

AİHM, TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A)

12 Ekim 2010 20:20

-AİHM, TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A) - 12.10.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de bir radyo kanalının yayın lisansının iptal edilmesini haksız buldu. Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketinin 2005 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, ''Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine'' hükmetti. Merkezi İstanbul'da bulunan Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş, RTÜK'ün, 2002 yılında yayın lisansını iptal etmesinin ardından AİHM'e başvurmuştu. RTÜK, ''Anayasanın laiklik ilkesini ihlal ettiği'' gerekçesiyle, daha önce altı kez yayınlarına yasak getirdiği kanalın lisansının uzatılmamasına karar vermişti.  

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