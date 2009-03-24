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AİHM Türkiye’yi haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, öldürülen jandarma uzman çavuş davasında Türkiye’yi tazminata mahkum etti.

24 Mart 2009 02:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başından vurularak öldürülen jandarma uzman çavuş davasında Türkiye’yi tazminata mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), görev yaptığı askeri kışlada başında vurulmuş bir şekilde ağır yaralı bulunan ve hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Mustafa Beker'in ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne varan AİHM, Mustafa Beker'in annesine, iki erkek ve bir kız kardeşine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere Türkiye tarafından 53 bin 500 Avro ödenmesini kararlaştırdı.

1977 doğumlu Mustafa Beker, Tunceli'de jandarma kışlasındaki koğuşunda 8 Mart 2001 tarihinde başında vurulmuş bir şekilde arkadaşları tarafından bulunmuş, hastaneye götürülürken hayatını kaybetmişti.

Beker'in ailesi, çocuklarının ölümüyle ilgili olarak yetkililerin etkili bir soruşturma yapmadığını ileri sürmüştü.

Türk yetkililer, Mustafa Beker'in intihar ettiğini belirtirken, Beker'in ailesi, çocuklarının öldürüldüğü veya ihmal sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği görüşünü ileri sürmüştü.

2002 yılında yapılan askeri soruşturmalar sonucu, "annesinin, sevdiği kızla evlenmesine izin vermediği için Beker'in psikolojik bunalıma girdiği ve intihar ettiği" görüşüne varılmıştı

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