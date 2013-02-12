AİHM, Türkiye'yi Başbakan'ın korumaları yüzünden cezalandırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı 7 Nisan 2007 tarihinde Trabzon'da bir yol açılış töreni sırasında sözlü protesto ettiği için korumalar tarafından dövülen Necati Yılmaz'ın AİHM'de açtığı "kötü ve insanlık dışı muamele" davası bugün sonuçlandı.

AİHM; Başbakan'ın korumalarının Yılmaz'ı döverek "yetkilerini aştıkları" ve kendisine "insanlık dışı muamelede bulundukları" sonucuna vardı. Strasbourg Mahkemesi, olayla ilgi yeterli soruşturma yapılmayarak korumaların korunmasını da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü ve insanlık dışı muamelenin yasaklanmasıyla ilgili maddesine aykırı buldu.

Türk hükümeti, "iç hukuk yollarını tüketmediği" ve "AİHM'ye başvuru için 6 aylık süre" koşuluna uymadığını gerekçe gösterip davacının başvurusunun reddedilmesini istedi.

Esasa ilişkin savunmasında ise davacının, "arzu edilmeyen yeni bir davaranışta bulunmasını engellemek" ve "kalabalığın olası taşkınlıklarından kendisini korumak" amacıyla korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı tezleriyle savunma yaptı. Ancak Ankara'nın bu savunması, "olayın sorumlusu korumaların kimlikleri tespit edilmediği" için AİHM tarafından blok halinde geri çevrildi.

Görme kapasitesinin yüzde 80'ine sahip olmayan Necati Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ı fındık fiyatlarındaki düşüş nedeniyle protesto etmişti. AİHM kararında, Yılmaz'ın korumalar tarafından polis merkezine götürülürken dövüldüğü, dövülme sonrası vücüdunda lezyon ve ödem oluştuğunun tıbbi raporlarla belirlendiği not edildi. Kararda, olay hakkında Türk hükümetinden "tatmin edici" yanıt gelmediğine de işaret edildi.

AİHM; davacıyı döven korumaların kimliklerinin ortaya çıkarılmamış ve olayla ilgili etkin soruşturma yapılmamış olmasının kamunun hukuk devletine olan güvenini sarsıcı yönde olduğunu, sonuç vermeyen soruşturmanın hiçbir caydırıcı işlev görmediğini, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü muameleyle ilgili maddesinin, maddi boyutuyla olduğu kadar "usulden" de ihlal edildiğine hükmetti.

Türk hükümeti karar gereği davacıya 12 bin Euro manevi tazminat ödeyecek.