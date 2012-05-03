AİHM, Türkiye’yi 7 yılda 178 Milyon TL’lik tazminata mahkûm etti

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AİHM’in 2003-2010 arasında verdiği bin 957 ihlal kararından dolayı yaklaşık 178 milyon TL tazminata hükmedildiğini bildirdi. Bakan Ergin, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, uzun tutukluluk, işkence, kötü muamele ihlallerine verilen AİHM kararlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

AİHM tarafından 2003 yılında 76, 2004 yılında 154, 2005 yılında 270, 2006 yılında 312, 2007 yılında 319, 2008 yılında 257, 2009 yılında 341 ve 2010 yılında 228 olmak üzere Türkiye aleyhine toplam bin 957 ihlal kararı verildi.

CHP’li Acar, “Bu kararların 400 tanesinin uzun yargılama, 482 tanesinin uzun tutukluluğu da kapsama alan özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin olduğu, ihlal kararlarının ilk üç sırasında AİHM’in adil yargılanmaya ilişkin 6’ncı, kişi dokunulmazlığı ve güvenlik hakkına ilişkin 5’inci ve mülkiyet hakkına ilişkin AİHM’ne Ek 1 no’lu protokolün 1’inci maddelerin yer aldığı, Bakanlığımız kayıtlarından anlaşılmıştır” dedi.

İhlal kararları ile ilgili olarak 2002 yılında 795 bin 900 Fransız Frangı, 304 bin 848 Euro, 172 bin 700 İngiliz Sterlini, 2003 yılında 1 milyon 728 bin Euro, 2004-2011 döneminde de (2004’te 22 milyon 227 bin, 2005’te 16 milyon 218 bin, 2006’da 13 milyon 847 bin, 2007’de 26 milyon 221 bin, 2008’de 10 milyon 391 bin, 2009’da 11 milyon 662 bin, 2010 yılında 33 milyon 99 bin ve 2011’de 37 milyon 137 bin) 170 milyon 805 bin TL.