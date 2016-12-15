AİHM, Türkiye'den açıklama istedi

Türkiye’nin güneydoğusundaki sokağa çıkma yasaklarına ilişkin şikayetleri değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ankara’dan açıklama talep etti. Mahkemeye, konuya ilişkin 160’dan fazla başvuru yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Türkiye’den konuya ilişkin görüş istedi. Strasbourg merkezli Mahkeme’den perşembe günü yapılan açıklamada, sayısı 160’ı geçen başvuruların çoğunun acil olduğu belirtildi.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugün şikâyetler hakkında vereceği karar ertelendi. Mahkemeden yapılan açıklamada, söz konusu başvurular hakkında kararın sonra verileceği kaydedildi.

Türk hükümeti, 2015 yılının Ağustos ayından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde PKK’ya karşı operasyon yürütüyor. Bazı kentlerde aylar süren sokağa çıkma yasakları uygulandı. Cizre’deki sokağa çıkma yasağı sırasında bir evin bodrum katında yaklaşık 100 kişinin öldüğü iddia ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuranlar arasında bodrumda öldüğü iddia edilen kişilerin yakınları bulunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de Türk güvenlik güçlerini eleştirerek, insan haklarını ihlal ettiklerini öne sürmüştü.

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) verilerine göre, Türkiye'de 2016 yılının ilk 11 ayında toplam 9 il ve en az 35 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 111 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilân edildi. Bu yasaklar nedeniyle 1 milyon civarında kişinin temel hakları ihlal edildi. En az 321 sivil, bu bir yıllık sürede resmi sokağa çıkma yasağı ilân edildiği zamanda ve yerde yaşamını yitirdi.

73’ünün sağlığa erişim hakkından yoksun bırakılmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri iddia edildi. 147'si Cizre'de olmak üzere en az 202 sivil ise kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını yitirdi.