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AİHM: Türkiye, mülkiyet hakkını ihlalden 46 milyon lira tazminat ödeyecek

Dava, Türk mahkemelerinin yabancıların Türkiye'de “taşınmaz mal edinmelerinin mümkün olmadığını” belirten kararının ardından AİHM'e taşınmıştı

01 Haziran 2016 14:28

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Beşiktaş'ta bulunan 13 bin 231 metrekarelik bir arsanın sahibi Yunanistan vatandaşına yaklaşık 46 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

2003 yılında başlayıp 2014'te karara bağlanan davada verilen tazminat miktarı dün (31.05.2016) açıklandı. NTV'de yer alan habere göre; AİHM davada, Türkiye'nin Maria Çiropulos'un "mülkiyet hakkının ihlal edildiği"ne hükmetti.

 

Beşiktaş’taki arsanın sahibi olan Maria Yianopulu, 1979 yılında hayatını kaybetti. Kızı Efrosini Yianopulu, annesinin ölümünün ardından kayyuma devredilen araziyle ilgili Türk mahkemelerine dava açtı.

Türk mahkemelerinin yabancıların Türkiye'de “taşınmaz mal edinmelerinin mümkün olmadığını” belirten kararının ardından dava AİHM'e taşındı.

2009 yılında Efrosini Lianopulu’nun da hayatını kaybetmesi üzerine davayı mirasçısı Maria Çiropulos devam ettirdi.

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