AİHM: Türk polisi kötü muamele yaptı

T24 - Suçlanan polislerin Türkiye'deki yargılanması 7 yıldır devam ederken, AİHM noktayı koydu: Türkiye suçlu...



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, karakolda kötü muamele gördüğü belirtilen 12 yaşındaki bir çocukla ilgili davada Türkiye'yi mahkum etti.



Türkiye, İzmir'in Narlıdere mahallesinde 7 Ekim 2001 tarihinde polisler tarafından karakola götürülerek kötü muamele uygulandığı belirtilen Ciğerhun Öner isimli çocuk için tazminat ödemeye mahkum edildi.



Mahkeme, Türkiye'nin masraflar da dahil olmak üzere 32 bin 900 Euro tazminat ödemeye mahkum etti.



AİHM, Türkiye'nin, ''kötü muamelenin yasaklanması, etkili soruşturma ve adil yargılanma hakkının, davaların uzunluğuyla ilgili bölümünü ihlal ettiğine'' hükmetti.



Kötü muameleyle suçlanan polisler hakkında 2003 yılında açılan davanın hala devam ettiği bildirildi.



