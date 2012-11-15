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Spor

AİHM, Trabzonspor'un itirazını reddetti

Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuna ilişkin yaptığı başvuru AİHM tarafından reddedildi

15 Kasım 2012 21:15

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.
 
Futbolda şike davası sonrasında 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını isteyen ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda olumlu yanıt alamayan bordo-mavililer, Ekim ayında mahkemeye başvuruda bulunmuştu.
 
AİHM başvuruyla ilgili kararını açıkladı. Trabzonspor’un başvurusu  'kabul edilebilirlik şartlarını yerine getirmediği' gerekçesiyle reddedildi.
 
Ret gerekçesiyle ilgili başka bir açıklama ise yapılmadı.
 

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