AİHM, Trabzonspor'un itirazını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Futbolda şike davası sonrasında 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını isteyen ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda olumlu yanıt alamayan bordo-mavililer, Ekim ayında mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

AİHM başvuruyla ilgili kararını açıkladı. Trabzonspor’un başvurusu 'kabul edilebilirlik şartlarını yerine getirmediği' gerekçesiyle reddedildi.

Ret gerekçesiyle ilgili başka bir açıklama ise yapılmadı.