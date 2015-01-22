AİHM Timoşenko dosyasını kapattı



AİHM Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun kendisine yaptığı şikayet başvurusunu rafa kaldırdı. Mahkeme Timoşenko ve Ukrayna hükümetinin, Timoşenko'nun siyasi nedenler yüzünden tutuklandığı konusunda uzlaşmasını gerekçe olarak göstererek, başvurunun görüşülmesine gerek kalmadığını vurguladı.

Turuncu Devrim'in önemli liderlerinden Timoşenko, 'görevini kötüye kullanmak' suçundan 2011 yılında aldığı yedi yıllık hapis cezasını ve Ukrayna'nın doğusunda Çarkiv hapishanesindeki kötü koşulları mahkemeye taşımıştı.

Geçen yıl serbest kalan Timoşenko kendisine verilen bu cezanın arka planında siyasi nedenler olduğunu iddia ediyordu. Adil ve tarafsız yargılanmadığını öne süren Timoşenko 2,5 yıllık hapis cezası sırasında koşulların kötü olduğuna da dikkat çekmişti. Timoşenko hapiste bulunduğu sırada çekilen video görüntülerinin ve eşi ile yaptığı bir telefon görüşmesinin bilgisi olmaksızın internette yayınlandığını ve özel hayatın gizliliği prensibinin ihlâl edildiğini vurgulamıştı.

Yulya Timoşenko Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı ilk başvuruda tutukluluk koşullarını şikayet etmiş ve eski Ukrayna hükümetinin kendisine kötü muamele ettiği suçlamasında bulunmuştu. Mahkeme 2013 nisan ayında verdiği kararda, bu başvuruyu reddetmişti. Ancak mahkeme Timoşenko hakkında çıkan ağustos 2011'deki tutuklama kararını 'yasalara aykırı ve keyfi' diye kınamıştı. Timoşenko 2011 ekiminde ceza alana kadar iki ay tutuklu kalmıştı.