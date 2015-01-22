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Dünya
Deutsche Welle

AİHM Timoşenko dosyasını kapattı

AİHM, Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun mahkemeye yaptığı şikayet dosyasını kapattı. Mahkeme Timoşenko ve Ukrayna eski hükümetinin uzlaştığı, şikâyetin görüşülmesine gerek kalmadığını belirtti.

22 Ocak 2015 14:42


AİHM Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun kendisine yaptığı şikayet başvurusunu rafa kaldırdı. Mahkeme Timoşenko ve Ukrayna hükümetinin, Timoşenko'nun siyasi nedenler yüzünden tutuklandığı konusunda uzlaşmasını gerekçe olarak göstererek, başvurunun görüşülmesine gerek kalmadığını vurguladı.

Turuncu Devrim'in önemli liderlerinden Timoşenko, 'görevini kötüye kullanmak' suçundan 2011 yılında aldığı yedi yıllık hapis cezasını ve Ukrayna'nın doğusunda Çarkiv hapishanesindeki kötü koşulları mahkemeye taşımıştı.

Geçen yıl serbest kalan Timoşenko kendisine verilen bu cezanın arka planında siyasi nedenler olduğunu iddia ediyordu. Adil ve tarafsız yargılanmadığını öne süren Timoşenko 2,5 yıllık hapis cezası sırasında koşulların kötü olduğuna da dikkat çekmişti. Timoşenko hapiste bulunduğu sırada çekilen video görüntülerinin ve eşi ile yaptığı bir telefon görüşmesinin bilgisi olmaksızın internette yayınlandığını ve özel hayatın gizliliği prensibinin ihlâl edildiğini vurgulamıştı.

Yulya Timoşenko Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı ilk başvuruda tutukluluk koşullarını şikayet etmiş ve eski Ukrayna hükümetinin kendisine kötü muamele ettiği suçlamasında bulunmuştu. Mahkeme 2013 nisan ayında verdiği kararda, bu başvuruyu reddetmişti. Ancak mahkeme Timoşenko hakkında çıkan ağustos 2011'deki tutuklama kararını 'yasalara aykırı ve keyfi' diye kınamıştı. Timoşenko 2011 ekiminde ceza alana kadar iki ay tutuklu kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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