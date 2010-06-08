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Dünya

AİHM Tarkan'ı haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sanatçı Tarkan'la ilgili bir kitabın toplatılmasıyla ilgili davada Türkiye'yi haksız buldu.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Tarkan'la ilgili kitabı basan yayınevinin sahibi Özcan Sapan'ın başvurusunu değerlendiren AİHM, ''Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine'' hükmetti.


Türkiye, karar gereğince yayınevi sahibine toplam 3 bin avro maddi tazminat ödeyecek.
''Tarkan – yıldız olgusu'' isimli doktora tezinden yola çıkılarak 2001 yılında basılan kitabın ilk bölümünde Tarkan'ın bir yıldız olarak ortaya çıkışı, ikinci bölümdeyse şarkıcının hayatı anlatılıyor.
Kitapta, basında çıkmış Tarkan'la ilgili 31 fotoğrafa yer veriliyor.


Tarkan'ın ''imajını zedelediği ve kişilik haklarına aykırı olduğu'' gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine görülen davada, 17 Eylül 2001 tarihinde kitabın toplatılmasına karar verilmişti.

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