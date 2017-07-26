AİHM: Seks her yaşta önemlidir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Portekizli bir kadının yanlış ameliyat yüzünden ‘artık normal seks yapamadığı’ gerekçesiyle açtığı davada kararını verdi. AİHM kadını haklı buldu, ‘seksin 50 yaşından sonra eskisi kadar önemli olmadığına’ hükmeden Portekiz yargısını da ayrımcılıkla suçladı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, davayı açan Maria Morais, 1995’te geçirdiği jinekolojik ameliyat sonrası ‘normal seks yapamadığını’ savunuyor ve doktor hatasına maruz kaldığını söylüyordu. Morais fiziksel ve psikolojik hasar nedeniyle hastaneye açtığı ilk tazminat davasını kazandı.

Ancak 2013’te temyize giden hastane, tazminatın üçte bir oranında azaltılmasını sağladı. Hepsi 50 yaşın üzerindeki iki erkek ve bir kadın yargıcın aldığı kararda, ‘seksin iki çocuk annesi 50 yaşındaki bir kadın için eskisi kadar önemli olmadığı’ belirtiliyordu. Morais, bunun üzerine davayı AİHM’e taşıdı.

AİHM: Kadın cinselliği gözardı edildi

AİHM yeni açıklanan kararında, Portekiz yargısını ‘cinsiyet ayrımcılığı yapmak’, ‘özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal etmek’ ve ‘önyargı’dan suçlu buldu. AİHM kararında, “Portekiz’de alınan karar, cinselliğin kadının kişisel tatminindeki fiziksel ve psikolojik önemini, kadın cinselliğinin diğer boyutlarını gözardı ediyor” denildi.

AİHM, “Lizbon mahkemesinin kararı, cinselliğin iki çocuk annesi 50 yaşındaki bir kadın için daha genç yaştaki birisine kıyasla o kadar önemli olmadığına dair genel varsayıma dayanıyor. AİHM’e göre bu kanaat, Portekiz yargısında baskın olan önyargıları gösteriyor” ifadelerini kullandı. Kararda, Portekiz’de iki erkek hastanın açtığı benzer davalarda hastaların haklı bulunduğuna dikkat çekilerek, cinsiyet ayrımcılığı vurgusu da yapıldı.

Karara göre, Portekiz hükümeti Morais’ye tazminat olarak 3 bin 259 euro, mahkeme masrafları için de 2 bin 460 euro ödeyecek.

"Taliban yargısı"

Portekiz yargısının ‘seks 50 yaşından sonra önemli değildir’ kararı ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı. Bir kadın milletvekili kararı, ‘Taliban yargısı’ sözleriyle eleştirmişti.