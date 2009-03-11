T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM, Özgür Radyo'yu haklı buldu

AİHM, Özgür Radyo'nun 30 günlük yayın yasağı nedeniyle yaptığı başvuruda Türkiye'yi 7 bin 500 euro tazminata mahkum etti.

11 Mart 2009 02:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Özgür Radyo'nun "RTÜK tarafından hakkında verilen 30 günlük yayın yasağının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle yaptığı başvuruda Türkiye'yi 7 bin 500 Avro tazminata mahkum etti. 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Özgür Radyonun yaptığı başvuruda, Türkiye'yi haksız buldu.

Özgür Radyonun bağlı olduğu şirket adına yapılan başvuruyu değerlendiren AİHM, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği'' hükmünü verdi. Türkiye, karar gereği 7 bin 500 Avro maddi tazminat cezası ödeyecek.

Özgür Radyo, "RTÜK tarafından hakkında verilen 30 günlük yayın yasağının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle 2004 yılında AİHM'de dava açmıştı. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24