AİHM, Özgür Radyo'yu haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Özgür Radyo'nun "RTÜK tarafından hakkında verilen 30 günlük yayın yasağının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle yaptığı başvuruda Türkiye'yi 7 bin 500 Avro tazminata mahkum etti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Özgür Radyonun yaptığı başvuruda, Türkiye'yi haksız buldu.



Özgür Radyonun bağlı olduğu şirket adına yapılan başvuruyu değerlendiren AİHM, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği'' hükmünü verdi. Türkiye, karar gereği 7 bin 500 Avro maddi tazminat cezası ödeyecek.



Özgür Radyo, "RTÜK tarafından hakkında verilen 30 günlük yayın yasağının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle 2004 yılında AİHM'de dava açmıştı. (AA)