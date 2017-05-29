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Deutsche Welle

AİHM önünde Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Fransız sokak sanatçısı Gueny ile birlikte hapisteki Türkiyeli gazeteciler için dayanışma kampanyası başlattı

29 Mayıs 2017 21:07

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) kuruluşu, kısaca C215 olarak tanınan ünlü Fransız sokak sanatçısı Christian Gueny ile birlikte Türkiye’de hapiste olan gazetecilerle dayanışma kampanyası başlattı.

Haftasonu Paris sokaklarında, bugün de Strasbourg’da gerçekleşen dayanışma etkinliği kapsamında, hapisteki on gazetecinin resim kalıpları ile gerçekleştirilmiş portreleri beyaz sprey boyayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi önündeki sokaklara işlendi. Etkinliğe çok sayıda Avrupalı basın mensubu da katıldı.

RSF, Türkiye’den gazetecilerin yaptıkları dava başvurularının AİHM tarafından ivedilikle ele alınmasını talep ediyor.

"SaveTurkishJournalists” sloganı altında gerçekleşen etkinlik sırasında Ahmet Şık, Nazlı Ilıcak, Kadri Gürsel, Musa Kart, Şahin Alpay, Tunca Öğreten, Ahmet Altan, Murat Aksoy, Ayşenur Parıldak ve İnan Kızılkaya’nın portreleri kullanıldı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye bugün gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi. Şu anda olağanüstü zor şartlarda, akıl almaz gerekçelerle geçici tutukluluk sürecinde 100’den fazla gazeteci var” ifadelerini kullandı.

RSF her yıl dünyada basın özgürlüğü rapor ve klasmanı yayımlıyor. RSF’in 2017 klasmanında Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155’inci sırada yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Kayhan Karaca / Strasbourg

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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