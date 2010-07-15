-AİHM ÖCALAN'A İLİŞKİN BAŞVURUYU REDDETTİ STRASBOURG (A.A) - 15.07.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye'deki yargılanma sürecinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminden düşürülmesine ilişkin yapılan başvuruyu reddetti. AİHM, terör örgütü başının avukatlarının, mahkeme kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Öcalan'ın Türkiye'de yargılanma sürecine ilişkin dosyayı 2005 yılında kapatmasına ilişkin yaptıkları başvuruyu reddetti. Komite, 2005 yılında aldığı kararda, Türkiye'nin Öcalan'ın yargılanma süreciyle ligili üzerine düşen görevleri yerine getirdiği görüşüne varmıştı. Avrupa Konseyinin İşkenceyi Önleme Komitesi de geçen hafta yayımladığı bir raporda, Öcalan'ın tutukluluk koşullarının Avrupa standartlarında olduğunu belirtmiş ve terör örgütü başının tecrit edildiği yönündeki iddialara son koymuştu.