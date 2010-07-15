T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM ÖCALAN'A İLİŞKİN BAŞVURUYU REDDETTİ STRASBOURG (A.A)

15 Temmuz 2010 14:21

-AİHM ÖCALAN'A İLİŞKİN BAŞVURUYU REDDETTİ STRASBOURG (A.A) - 15.07.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye'deki yargılanma sürecinin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminden düşürülmesine ilişkin yapılan başvuruyu reddetti.  AİHM, terör örgütü başının avukatlarının, mahkeme kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Öcalan'ın Türkiye'de yargılanma sürecine ilişkin dosyayı 2005 yılında kapatmasına ilişkin yaptıkları başvuruyu reddetti.  Komite, 2005 yılında aldığı kararda, Türkiye'nin Öcalan'ın yargılanma süreciyle ligili üzerine düşen görevleri yerine getirdiği görüşüne varmıştı. Avrupa Konseyinin İşkenceyi Önleme Komitesi de geçen hafta yayımladığı bir raporda, Öcalan'ın tutukluluk koşullarının Avrupa standartlarında olduğunu belirtmiş ve terör örgütü başının tecrit edildiği yönündeki iddialara son koymuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24