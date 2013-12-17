AİHM, Öcalan için kararını haftaya verebilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Abdullah Öcalan'ın "cezasının indirilmesi" başvurusu ile ilgili önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. AİHM, ETA üyesi Ines del Rio için terör mahkumlarının ceza indiriminden yararlanmasına karar vermişti.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, on yıldır AİHM gündeminde bulunan Abdullah Öcalan'ın infaz süresine ilişkin davanın kısa sürede sonuçlandırıp, kararın açıklanabileceği belirtiliyor. AİHM, daha önce öngördüğü "terör suçundan yargılanan kimselere ömür boyu ceza verilemez" kararını Öcalan için de verirse, Türkiye'nin buna paralel olarak bir değişiklik yapması gerekecek. Terör suçundan mahkum olanların cezalarından indirime gidilmesi gündeme gelebilecek. Ancak bu indirimin Öcalan'ın cezaevinden çıkmasının yolunu açmayacağı belirtiliyor.

AİHM, daha önce değerlendirdiği başvurular sonunda iki örnek karar vermişti. ETA üyesi Ines del Rio'nun başvurusu haklı bulunmuş ve "terör zanlısı mahkumların birden fazla cinayet işlemesi halinde de ceza indiriminden yararlanabileceğine" karar vermişti. Rio'nun "serbest bırakılması" kararlaştırılmıştı. İngiltere'yi ise "bazı suçlardan müebbet alanların ölene kadar cezaevinde kalacaklarına ilişkin kanun" nedeniyle mahkûm eden AİHM, "en vahim suç işleyeni bile ölene kadar cezaevinde bırakmanın yani hiçbir zaman serbest bırakılma ihtimalinin olmamasının cezalandırma ilkelerine aykırı bulduğunu" belirtmişti.

AİHM'nin infazla ilgili bu iki kararı Öcalan'ın infaz süresi ile ilgili davasını yeniden gündeme getirdi. Bu iki karara paralel olarak, Öcalan'ın talebi doğrultusunda, infaz süresiyle ilgili yeni hesaplama yapılması kararı çıkabilir ve süreç yeniden başlayabilir. Öcalan'ın cezası ile ilgili yapılacak bu hesaplamadan cezaevinde bulunan tüm terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar yararlanacak.

