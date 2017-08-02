AİHM, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kararını açıkladı: Devlet iyi bakıyor, hayati tehlikeleri yok!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) "İşimi geri istiyorum" talebiyle başlattıkları açlık grevinin 146. gününü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için kararını açıkladı.

AİHM, 02.08.2017 tarihinde verdiği kararla, devletin Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya gayet iyi baktığını, dosya içerisindeki 24 uzman hekimin raporuna rağmen, şimdilik hayati bir tehlike de görmediğine karar verdi.

Erk Acarer'in Birgün'de yer alan haberine göre, karar açlık grevindeki eğitimcilerin avukatları tarafından şöyle değerlendirildi:

“Gülmen-Özakça tedbir kararı, eğer birgün bu çürümüşlükten kendisini kurtarabilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tarihinde utançla ve payandası olduğu şeyle birlikte anılacaktır.”

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