AİHM, makyajlı Türk hakimi haklı buldu

T24 - Mersin’de hâkim olarak görev yaptığı 2003 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından “ruj sürdüğü” için ihraç edilen kadın hâkim Arzu Özpınar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), açtığı davayı kazandı. Mahkeme, olayda “insan hakları ihlali” yapıldığına hükmetti.



1972 doğumlu Özpınar’ın yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin aile ve özel yaşama saygıyla ilgili 8. ve etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. maddelerini ihlal ettiği” görüşüne vardı. Taraf'ta yer alan habere göre, AİHM, talep başvurusu zamanında yapılmadığı gerekçesiyle, maddi tazminata gerek görmedi.





Polisler şikâyet etmiş



Özpınar’ın 1997’de başladığı yargıçlık görevine, adliyede görev yapan bir grup polis ve savcının şikâyeti üzerine son verilmişti. Özpınar “İşe geç gelme, işyerinde fazla makyaj ile uygunsuz kıyafetler giymek ve davalarda lehine kararlar verdiği bir avukatla yakın ilişki içine girmek” suçlamalarıyla yapılan şikâyetlerin ardından, “meslek onur ve haysiyetine aykırı” hareket ettiği iddiasıyla 2003 yılında hâkimlikten atılmıştı.





Çiçek Kurul’a başkanlık ediyordu



Mersin Hâkimi olarak görev yapan Özpınar’a ihraç kararı veren kurula dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek başkanlık ederken, başkanvekilliği görevini ise halen Yargıtay 9.Ceza Dairesi Başkanlığı yapan Mahmut Acar yapıyordu. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu aynı dönemde Arzu Özpınar ile birlikte Mardin Hâkimi Halit Gölge’nin yanı sıra Adana Asliye Hukuk Hâkimi Musa Ufuktepe hakkında da ‘menfaat temini’ ve ‘mesleğe yakışmayan davranış’ gerekçeleri ile ihraç kararı vermişti.



Özpınar, Türkiye’de yaptığı başvuruların sonuçsuz kalması üzerine 2004 yılında şikâyetini AİHM’e taşımıştı.





