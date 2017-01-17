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BBC Türkçe

AİHM: Mahkûmlara internet erişimi engeli hak ihlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Litvanya'nın bir mahkûmun internete erişimini engelleyerek hak ihlali yaptığına karar verdi

17 Ocak 2017 21:44

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Litvanya'nın bir mahkûmun internete erişimini engelleyerek hak ihlali yaptığına karar verdi.

Mahkeme, mahkûmun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ifade özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti.

Litvanya makamları, Henrikas Jankovskis adlı mahkûmun, internete girerek bir hukuk kursuna başvurmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ancak mahkeme, hükümetin yasak için yeterli neden sunamadığına hükmetti.

Mahkemenin kararında, Jankovskis'in erişmek istediği sitenin, resmi devlet sitesi olduğu vurgulandı.

Mahkûmlara internet erişim hakkı daha önce de AİHM'nin önüne gelmişti.

AİHM geçen yılın Ocak ayında mahkeme, hükümetlerin bir insanın bilgi alma hakkını engelleyemeyeceğini belirtmiş, ancak bunun mahkûmlara internet ve belirli sitelere erişim sağlamak gibi genel bir zorunluluk anlamına gelmediği de vurgulanmıştı.

Avrupa hükümetleri yaygın bir şekilde mahkûmların belirli sitelere erişimini güvenlik gerekçesiyle yasaklıyor.

AİHM'nin son hükmündeyse, Litvanyalı mahkûmun öğrenimle ilgili sitelere erişebilmesi gerektiği ve bu talebin mahkumun daha ileri eğitim-öğrenim görme amacıyla örtüştüğü vurgulandı.

Kararda, Litvanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesini ihlal ettiği ve mahkûmun belirli bilgilere erişim hakkını engellemenin "demokratik bir toplumda gerekli olarak görülemeyeceği" kaydedildi.

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